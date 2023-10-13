Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Німеччини 13 жовтня опублікував список того, що увійшло в чергову партію військової допомоги Україні.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті німецького уряду.

Там зазначено, що влада країни передала українським військовим 4 гусеничні всюдиходи BV 206 і 2 танкові тягачі HX81.

Крім того, ЗСУ отримали:

2 причепи для танків;

50 систем виявлення дронів;

82 системи супутникового зв’язку SatCom;

100 тисяч аптечок; – понад 27 тисяч рюкзаків.

Зазначається, що частина зброї, яке передається Україні, поставляється зі складів німецьких Збройних сил, а інша частина – від промисловості, яка фінансується за рахунок федерального уряду.