Політика

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

13 Жовтня 2023 18:16
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зброя, німеччина

Уряд Німеччини 13 жовтня опублікував список того, що увійшло в чергову партію військової допомоги Україні.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті німецького уряду.

Там зазначено, що влада країни передала українським військовим 4 гусеничні всюдиходи BV 206 і 2 танкові тягачі HX81.

Крім того, ЗСУ отримали:

  • 2 причепи для танків;
  • 50 систем виявлення дронів;
  • 82 системи супутникового зв’язку SatCom;
  • 100 тисяч аптечок; – понад 27 тисяч рюкзаків.

Зазначається, що частина зброї, яке передається Україні, поставляється зі складів німецьких Збройних сил, а інша частина – від промисловості, яка фінансується за рахунок федерального уряду.


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