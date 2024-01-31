Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої, зокрема, увійшли броньована техніка, боєприпаси й ракети для IRIS-T.
Про це повідомляється на сайті федерального уряду.
До нової поставки увійшли:
- 24 бронетранспортери (БТР)
- 4 багатоцільові машини з гусеницями Bandvagn 206 (BV206)
- Ракети для IRIS-T SLS
- 1040 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм (з запасів Бундесверу та промислових запасів)
- 3 WISENT 1 бронетранспортер розмінування
- 1 розвідний міст на бронетранспортерах BIBER із запчастинами
- 14 спецпристроїв на танки для розмінування (плугів) для розмінування
- 1 система проти морських мін
- 1 система супутникового спостереження
- 4 прикордонні патрульні машини
- 450 ланцюгів протиковзання
- 194 000 індивідуальних модулів для групового харчування.
Також повідомляється про послуги військової підтримки у підготовці/реалізації (з міркувань безпеки Федеральний уряд утримається від надання більш детальної інформації, зокрема, щодо умов і термінів поставок, поки не відбудеться передача):
- 6 багатоцільових вертольотів Sea King Mk41 із запчастинами
- 16 тральщиків для розмінування.