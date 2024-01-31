Політика

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги

31 Січня 2024 15:05
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німеччина, допомога

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої, зокрема, увійшли броньована техніка, боєприпаси й ракети для IRIS-T.

Про це повідомляється на сайті федерального уряду.

До нової поставки увійшли:

  • 24 бронетранспортери (БТР)
  • 4 багатоцільові машини з гусеницями Bandvagn 206 (BV206)
  • Ракети для IRIS-T SLS
  • 1040 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм (з запасів Бундесверу та промислових запасів)
  • 3 WISENT 1 бронетранспортер розмінування
  • 1 розвідний міст на бронетранспортерах BIBER із запчастинами
  • 14 спецпристроїв на танки для розмінування (плугів) для розмінування 
  • 1 система проти морських мін
  • 1 система супутникового спостереження
  • 4 прикордонні патрульні машини
  • 450 ланцюгів протиковзання
  • 194 000 індивідуальних модулів для групового харчування.

Також повідомляється про послуги військової підтримки у підготовці/реалізації (з міркувань безпеки Федеральний уряд утримається від надання більш детальної інформації, зокрема, щодо умов і термінів поставок, поки не відбудеться передача):

  • 6 багатоцільових вертольотів Sea King Mk41 із запчастинами
  • 16 тральщиків для розмінування.

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