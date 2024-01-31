Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої, зокрема, увійшли броньована техніка, боєприпаси й ракети для IRIS-T.

Про це повідомляється на сайті федерального уряду.

До нової поставки увійшли:

24 бронетранспортери (БТР)

4 багатоцільові машини з гусеницями Bandvagn 206 (BV206)

Ракети для IRIS-T SLS

1040 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм (з запасів Бундесверу та промислових запасів)

3 WISENT 1 бронетранспортер розмінування

1 розвідний міст на бронетранспортерах BIBER із запчастинами

14 спецпристроїв на танки для розмінування (плугів) для розмінування

1 система проти морських мін

1 система супутникового спостереження

4 прикордонні патрульні машини

450 ланцюгів протиковзання

194 000 індивідуальних модулів для групового харчування.

Також повідомляється про послуги військової підтримки у підготовці/реалізації (з міркувань безпеки Федеральний уряд утримається від надання більш детальної інформації, зокрема, щодо умов і термінів поставок, поки не відбудеться передача):