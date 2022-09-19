Німеччина надасть Україні ще 4 самохідні гаубиці PzH

Німеччина вирішила передати Україні ще 4 самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та снаряди до них, повідомило міноборони Німеччини у понеділок.

Як зазначає міністр оборони ФРН Крістіні Ламбрехт, ці установки чудово зарекомендували себе в бою. Крім того, Німеччина спрямовує до країни 50 броньованих автомобілів Dingo та ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II.

Наприкінці липня Україна отримала від Німеччини три PzH на додаток до семи поставлених у червні. Тоді ж німці дали зелене світло виробнику PzH 2000 на постачання ще 100 систем на загальну суму 1,7 млрд. євро.