Політика

Німеччина надасть Україні ще 4 самохідні гаубиці PzH

19 Вересня 2022 19:32
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Німеччина вирішила передати Україні ще 4 самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та снаряди до них, повідомило міноборони Німеччини у понеділок.

Як зазначає міністр оборони ФРН Крістіні Ламбрехт, ці установки чудово зарекомендували себе в бою. Крім того, Німеччина спрямовує до країни 50 броньованих автомобілів Dingo та ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II.

Наприкінці липня Україна отримала від Німеччини три PzH на додаток до семи поставлених у червні. Тоді ж німці дали зелене світло виробнику PzH 2000 на постачання ще 100 систем на загальну суму 1,7 млрд. євро.


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