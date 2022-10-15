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Німеччина надала Україні 16 танкових мостоукладачів

15 Жовтня 2022 17:54
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німеччина, допомога

Німеччина надала Україні 16 танкових мостоукладачів Biber, повідомляє німецький уряд.

Також Німеччина поставила Україні 10 понтонно-мостових машин.

Мостоукладчики використовують для подолання водних або інших перешкод в бою.

Мостоукладачі Biber побудовані на шасі німецьких танків Leopard 1. Загальна довжина становить 22 метри, вага – 45,3 тонни. Танк розрахований на двох членів екіпажу – командира і водія. 

Вони використовуються, коли військам необхідно швидко перетнути канави і водойми, ширина яких може досягати 20 метрів. Міст шириною чотири метри дозволяє перевозити великовантажні автомобілі з класом вантажопідйомності MLC 50. 

Минулого тижня Україна отримала від Німеччини 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzanna. Дальність стрільби 155-мм артилерійських знарядь сягає 41 км.

У вересні ФРН передала Україні шість зенітних самохідних установок Gepard, довівши їхню загальну кількість до 30 одиниць. А також 59 тис. снарядів для Gepard, п’ять 227-мм реактивних систем залпового вогню M270 MARS, 12 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.


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