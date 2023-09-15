Політика

Німеччина може ухвалити рішення щодо передачі ЗСУ ракет Taurus протягом одного-двох тижнів – Пісторіус

15 Вересня 2023 14:05
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ракети, німеччина

Уряд Німеччини може ухвалити рішення щодо передавання українським збройним силам крилатих ракет Taurus протягом одного-двох тижнів.

Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус на першій “Вестфальській мирній конференції”, повідомляє Tagesschau.

“Якщо мине тиждень або два, поки рішення буде прийнято, то так і буде”, – сказав він очільник Міноборони ФРН.

З його слів, це не означає жодних вагань з боку федерального уряду.

“Федеративна Республіка Німеччина повинна бути обачною, навіть якщо це важко зрозуміти нашим українським друзям. Німеччина повинна зважувати наслідки кожного свого кроку”, –  наголосив Пісторіус

Німецький політик зауважує, що крилаті ракети досягають більшої дальності, ніж будь-яка інша зброя, що постачалася до цього часу. Крім того, таке озброєння є дуже складним промисловим продуктом: “Ми не говоримо про програмування кавомашини”.


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