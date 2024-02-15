Німеччина готує пакет допомоги Україні на €100 млн

Німецька армія незабаром надасть Збройним Силам України новий пакет військової допомоги на 100 млн євро.

Про це повідомило Міноборони ФРН.

Так, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що генеральний інспектор Збройних сил ФНР генерал Карстен Броєр відвідав Україну минулого тижня і зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським.

Він пообіцяв своєму українському колезі короткострокову військову підтримку в розмірі понад 100 млн євро.

“Загалом, ми дуже близькі до того, що відбувається в Україні і що потрібно Україні”, — заявив Борис Пісторіус, назвавши зв’язок Карстена Броєра із Олександром Сирським дуже важливим контактом.

Відтак до анонсованої допомоги увійдуть:

Протимінні машини із захистом від засідок (MRV);

Бомби для озброєння малих безпілотників;

77 вантажних автомобілів MULTI 1A1;

Медичне обладнання;

Комплекти запасних частин для різних систем озброєння.

Крім того, у заяві зазначено, що Німеччина до літа збільшить потужності, необхідні для ремонту української військової техніки.