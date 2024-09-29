Політика

“Ніхто не знає, що у нього в голові”. Зеленський прокоментував нові погрози Путіна
29 Вересня 2024 19:54
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зеленський, путін
Інтерв’ю Володимира Зеленського для Fox News / Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський прокоментував чергові ядерні погрози російського диктатора Владіміра Путіна. У інтервʼю Fox News він заявив, що не може передбачити дії очільника Кремля.

“Ніхто не знає, що у нього в голові. Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни у будь-який час. Або ні. Я не впевнений, що він це зробить”, — прокоментував Зеленський.

Український президент підкреслив, що не може знати майбутніх кроків Путіна, адже очільник Кремля “неадекватний”. Проте він підкреслив, що російський диктатор любить своє життя та має боятися використовувати ядерну зброю.

“Будь-яка адекватна людина не може просто отак прийти в Україну і зробити те, що він зробив”, – пояснив він.

Нагадаємо, 25 вересня Путін виступив з новим стосом ядерних погроз. Він заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо на неї нападе будь-яка держава, і що будь-який напад на РФ, який підтримуватиметься ядерною країною, вважатиметься спільним нападом.


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