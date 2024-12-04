Нідерланди передадуть Україні два протимінні кораблі

Нідерланди офіційно оголосили про передачу Україні двох протимінних кораблів Zr.Ms. Makkum і Vlaardingen.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

Деталі: Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що нещодавно 35 українських військових завершили навчання на борту голландського “мисливця за мінами” Zr.Ms. Makkum.

Підготовка майбутнього екіпажу тривала понад два місяці і була успішно завершена.

Для навчання були залучені інструктори та перекладачі з інших країн-союзників НАТО.

Технічний персонал також проходить підготовку в Академії ВМС Бельгії.

Разом з бельгійськими та британськими кораблями ці голландські “мисливці за мінами” закладають основи протимінного потенціалу України, зазначили в Міноборони.