Нідерланди дозволяють використання F-16 для ударів по території Росії

Нідерланди нададуть Україні дозвіл застосовувати винищувачі F-16 для ударів по цілях на території РФ.

Про це пише Politico, посилаючись на слова міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

“Ми застосовуємо (до літаків – Ред.) той же принцип, що й до усіх інших поставок зброї – відколи ми передали її Україні, Україна вирішує, як її використовувати. Ми лише просимо дотримуватися міжнародного права і права на самооборону так, як це визначено Статутом ООН, що означає, що вони можуть застосовувати зброю для ураження військових цілей, які їй необхідно уразити з метою самооборони”.

Оллонгрен була серед посадовців, які закликали зняти обмеження на застосування Україною західної зброї тих союзників, які їх встановлювали.

Міністерка також висловила сподівання, що після передачі повноважень новому уряду політика щодо підтримки України збережеться.

“Думаю, дуже важливо, щоби ми продовжували відігравати цю роль. Я бачила програму нового уряду, і в ній передбачено продовження підтримки України і зазначено, що уряд цінує співпрацю у ЄС і НАТО”, – зазначила Оллонгрен.