Нічний удар по Харкову: збито 8 з 10 дронів-”камікадзе”

Щонайменше 10 БПЛА було запущено з ворожої території, з них 8 – збито. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, була обстріляна нафтобаза, звідки й стався витік палива. “Наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека зберігається. За необхідності розширимо зону евакуації й відселення”, – повідомив Синєгубов.

За його словами, наразі усі профільні служби продовжують працювати. Уже евакуйовано 50 людей. Чотири людини врятовано, зокрема одна дитина. До ліквідації наслідків обстрілів загалом залучено 36 підрозділів ДСНС – понад 200 рятувальників.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки безпілотниками по Харкову загинуло 7 людей, серед них троє дітей.