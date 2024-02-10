Суспільство

Нічний удар по Харкову: збито 8 з 10 дронів-”камікадзе”

10 Лютого 2024 11:42
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Наслідки російської атаки безпілотниками по Харкову / Фото Поліція Харківської області

Щонайменше 10 БПЛА було запущено з ворожої території, з них 8 – збито. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, була обстріляна нафтобаза, звідки й стався витік палива. “Наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека зберігається. За необхідності розширимо зону евакуації й відселення”, – повідомив Синєгубов.

За його словами, наразі усі профільні служби продовжують працювати. Уже евакуйовано 50 людей. Чотири людини врятовано, зокрема одна дитина. До ліквідації наслідків обстрілів загалом залучено 36 підрозділів ДСНС – понад 200 рятувальників.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки безпілотниками по Харкову загинуло 7 людей, серед них троє дітей.


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