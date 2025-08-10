Нічний терор на Харківщині: постраждали шестеро, горіла приватна інфраструктура

Протягом минулої доби Харків і п’ять населених пунктів області зазнали численних ворожих атак, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали шестеро цивільних, серед них — підліток. У самому Харкові травми отримали п’ятеро осіб, серед яких жінки віком від 38 до 45 років, чоловік 38 років та 17-річна дівчина. У Куп’янську поранення зафіксовані у 73-річного чоловіка. Крім того, до медиків звернулася 71-річна жінка, постраждала ще 6 серпня в Куп’янську.

Російські сили атакували Київський район Харкова за допомогою безпілотників.

Уночі ворог обстріляв Чугуївський район за допомогою восьми безпілотників. Вогонь вівся по самому Чугуєву, а також навколишніх населених пунктах Зміївської, Печенізької та Проліснянської громад.

Внаслідок обстрілів загорілися дитсадок, складське приміщення, а також суха рослинність і дерева.

Російські війська активно застосовували різні види безпілотників: вісім «Герань-2», один «Молнія», два FPV-дрони і ще два безпілотники, тип яких уточнюється.

Цивільна інфраструктура зазнала значних пошкоджень: у Харкові пошкоджено дах магазину, у Куп’янському районі — автомобіль, в Ізюмському районі — приватний будинок і склад, у Чугуївському районі — дитячий садок, автомобіль і складська будівля.

Попри руйнування, повідомлень про загиблих серед цивільних наразі немає.