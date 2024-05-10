Суспільство

Нічний обстріл Харкова: три будинки горіли, постраждала дитина

10 Травня 2024 08:30
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харків, обстріл
Наслідки атаки / Telegram

Внаслідок ворожої атаки у Харкові горіли 3 приватні будинки, було пошкоджено загалом 12 будинків, постраждали жінка і дитина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Ворог вдарив по Харкову о 3:20 ночі. 

 “Виникла пожежа у трьох приватних будинках. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років − гостра реакція на стрес”.Голова ОВА оприлюднив фото наслідків російських обстрілів і підкреслив, що окупанти цілили виключно по цивільній інфраструктурі та житловому району.


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