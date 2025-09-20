        Кримінал

        Нічні атаки на Чернігівщину: загинула жінка, восьмеро поранені

        Віктор Алєксєєв
        20 Вересня 2025 09:27
        У ніч проти 20 вересня російські війська завдали ударів безпілотниками по Чернігівській області, повідомив керівник ОВА В’ячеслав Чаус та Національна поліція.

        У Борзнянській громаді Ніжинського району внаслідок атаки загинула 62-річна місцева мешканка. Пошкоджено житловий будинок, на території господарства виникла пожежа.

        У Чернігівському районі постраждали шість людей — водій цивільного авто та двоє пасажирів, які рухалися трасою, а також водій карети «швидкої» та двоє медиків, що виїхали на допомогу пораненим. Усі вони госпіталізовані.

        На Чернігівщині загинула жінка, ще шестеро людей поранені: поліція документує наслідки воєнних злочинів РФ / Фото Нацполіція

        Поліція повідомила, що на місцях працювали слідчо-оперативні групи, які задокументували наслідки ударів. За фактами атак відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).


