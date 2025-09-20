Нічні атаки на Чернігівщину: загинула жінка, восьмеро поранені

У ніч проти 20 вересня російські війська завдали ударів безпілотниками по Чернігівській області, повідомив керівник ОВА В’ячеслав Чаус та Національна поліція.

У Борзнянській громаді Ніжинського району внаслідок атаки загинула 62-річна місцева мешканка. Пошкоджено житловий будинок, на території господарства виникла пожежа.

У Чернігівському районі постраждали шість людей — водій цивільного авто та двоє пасажирів, які рухалися трасою, а також водій карети «швидкої» та двоє медиків, що виїхали на допомогу пораненим. Усі вони госпіталізовані.

На Чернігівщині загинула жінка, ще шестеро людей поранені: поліція документує наслідки воєнних злочинів РФ / Фото Нацполіція

Поліція повідомила, що на місцях працювали слідчо-оперативні групи, які задокументували наслідки ударів. За фактами атак відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).