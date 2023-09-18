Нічна атака на Одещину: було влучення в рекреаційну інфраструктуру

Російсько-окупаційні війська у ніч проти 18 вересня завдали ракетно-авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області — було влучання в рекреаційну інфраструктуру.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер
Під ударом росіян опинився Ізмаїльський район. Сили протиповітряної оборони знищили 11 ударних безпілотників над Одеською областю. Постраждалих серед цивільних немає.
Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилкового, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники оперативно загасили займання.