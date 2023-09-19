Кримінал

Нічна атака на Львів: в ОВА розповіли подробиці удару

19 Вересня 2023 09:35
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Три влучання у промислові склади у Львові зафіксували у результаті російської атаки “Шахедами” уночі 19 вересня, 15 ворожих дронів вдалося знищити.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“За попередньою інформацією, у напрямку нашої області летіло 18 дронів “Шахед”. 15 із них Сили ПВК “Захід” збили. Сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області. Цифри ще можуть трохи змінитися, інформація уточнюється, але навіть зараз можна уявити масштаб атаки і масштаб роботи, яка була у Протиповітряної Оборони області. На жаль, є три влучання у промислові склади у Львові. На щастя, без загиблих”, – повідомив Козицький.

У результаті атаки постраждав 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували у стані середньої складності.

Також на місці була жінка − вона госпіталізації не потребувала.

Козицький додав, що на складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять.

“Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали”, − наголосив голова ОВА.


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Нічна атака на Львів: в ОВА розповіли подробиці удару
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