Нічна атака на Київ: три загиблих, десятки поранених, горіли багатоповерхівки

У ніч на 26 жовтня російські війська знову атакували Київ дронами-камікадзе. Про це повідомили мер міста Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Ворожі дрони спричинили пожежі у житлових будинках Києва: серед постраждалих діти / Фото: ДСНС

За попередніми даними, унаслідок падіння уламків безпілотників у Деснянському районі столиці загинули троє людей, ще 29 отримали поранення, серед них шестеро дітей. Наймолодшій постраждалій дитині — чотири роки.

Один із дронів влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок на рівні другого поверху, спричинивши пожежу. Вогонь перекинувся на балкони з четвертого по сьомий поверхи, але його вже ліквідували. Ще в одному будинку в Деснянському районі вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило фасад.

У Оболонському районі уламки БпЛА впали на дах шістнадцятиповерхівки, пошкодивши одну квартиру. Пожежі там не було.

За даними ДСНС, до ліквідації наслідків атаки залучено понад 100 рятувальників і понад 20 одиниць техніки. З верхніх поверхів дев’ятиповерхівки вдалося врятувати 13 людей.

Роботи на місцях ударів тривають.