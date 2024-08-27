Суспільство

Нічна атака на Хмельниччину: є постраждалий
27 Серпня 2024 08:50
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хмельницький
Ілюстративне фото / Suspilne

У результаті російської атаки на Хмельницьку область загорілися два приватні будинки і постраждала одна людина.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram

“Вночі під час повітряних тривог на території Хмельницької області наші сили ППО збили 8 ворожих цілей. Працюють усі відповідні служби та встановлюються місця падіння уламків. 

Разом з тим, внаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Чоловік, який проживає в будинку, отримав контузію”.

 Голова ОВА повідомив, що на ранок повністю відновили електропостачання у населених пунктах, де воно зникло після масованої атаки 26 серпня.

Водночас він попередив, що через важку ситуацію в енергосистемі будуть застосовувати графіки погодинних відключень.


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