Нічна атака на Хмельниччину: є постраждалий

У результаті російської атаки на Хмельницьку область загорілися два приватні будинки і постраждала одна людина.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram

“Вночі під час повітряних тривог на території Хмельницької області наші сили ППО збили 8 ворожих цілей. Працюють усі відповідні служби та встановлюються місця падіння уламків.

Разом з тим, внаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Чоловік, який проживає в будинку, отримав контузію”.

Голова ОВА повідомив, що на ранок повністю відновили електропостачання у населених пунктах, де воно зникло після масованої атаки 26 серпня.

Водночас він попередив, що через важку ситуацію в енергосистемі будуть застосовувати графіки погодинних відключень.