Нічна атака на Дніпропетровщину: загинула жінка, серед постраждалих — двоє дітей

У ніч з 3 на 4 листопада РФ атакувала Дніпропетровську область безпілотниками, ракетою та КАБом. Одна людина загинула, серед постраждалих — діти.

Про це повідомив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко.

Миколаївську громаду Синельниківського району окупанти атакували ракетою та БпЛА. Загинула 65-річна жінка. Ще восьмеро людей постраждали, зокрема двоє дітей.

“15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. П’ятирічна дівчинка госпіталізована у важкому стані. Як і двоє дорослих”, — йдеться в повідомленні.

Горіли кафе-магазин, приватний будинок та авто, пошкоджено 12 будинків.

По Васильківській громаді росіяни вдарили КАБом: пошкоджено автівки. По Павлограду окупанти вдарили безпілотником, пошкоджена інфраструктура.

По Нікопольщині росіяни били FPV-дронами, артилерією та РСЗВ “Град”. Зафіксовані влучання у Нікополі, Марганецькій і Покровській громадах. Постраждали троє чоловіків — 43, 51 і 52 років. Пошкоджене авто “швидкої”.

За даними військових, у небі над Дніпропетровщиною ППО збила дев’ять російських БпЛА.