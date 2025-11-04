        Суспільство

        Нічна атака на Дніпропетровщину: загинула жінка, серед постраждалих — двоє дітей

        Галина Шподарева
        4 Листопада 2025 07:56
        Надання допомоги постраждалим внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині / Фото: Владислав Гайваненко
        У ніч з 3 на 4 листопада РФ атакувала Дніпропетровську область безпілотниками, ракетою та КАБом. Одна людина загинула, серед постраждалих — діти.

        Про це повідомив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко.

        Миколаївську громаду Синельниківського району окупанти атакували ракетою та БпЛА. Загинула 65-річна жінка. Ще восьмеро людей постраждали, зокрема двоє дітей.

        “15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. П’ятирічна дівчинка госпіталізована у важкому стані. Як і двоє дорослих”, — йдеться в повідомленні.

        Горіли кафе-магазин, приватний будинок та авто, пошкоджено 12 будинків.

        По Васильківській громаді росіяни вдарили КАБом: пошкоджено автівки. По Павлограду окупанти вдарили безпілотником, пошкоджена інфраструктура.

        По Нікопольщині росіяни били FPV-дронами, артилерією та РСЗВ “Град”. Зафіксовані влучання у Нікополі, Марганецькій і Покровській громадах.  Постраждали троє чоловіків — 43, 51 і 52 років. Пошкоджене авто “швидкої”.

        За даними військових, у небі над Дніпропетровщиною ППО збила дев’ять російських БпЛА.

        Наслідки обстрілів Дніпропетровщини / Фото: Владислав Гайваненко

