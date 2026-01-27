        Події

        Нічна атака дронів на Одесу: пошкоджено будинки, церква, дитсадок, 22 постраждалих

        Пожежа після удару БпЛА по Одесі 27 січня / Фото: Одеська МВА
        У ніч на 27 січня Одеса зазнала масованої атаки ударними безпілотниками. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти соціальної сфери та інфраструктури, є постраждалі серед мирного населення.

        Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

        Внаслідок нічної атаки РФ в Одесі пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також будівельний майданчик.

        Через влучання виникли масштабні пожежі. У центрі Одеси зазнала пошкоджень будівля церкви, також постраждав дитячий садок. Співробітники ДСНС врятували людей із заблокованих приміщень, серед врятованих є дитина. Значну кількість мешканців евакуювали.

        Найскладніша ситуація склалася на одній із локацій у Хаджибейському районі, де зруйновано частину житлового будинку. За попередніми даними, під завалами можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно.

        Станом на 7 ранку відомо про 22 постраждалих внаслідок нічної атаки. З них 14 дістали поранення легкого ступеня важкості, їм надали допомогу на місці.

        Усі екстрені служби працюють на місцях влучань із ночі. Розгорнуто оперативні штаби, постраждалим надають необхідну допомогу.

        Наслідки удару РФ по Одесі 27 січня / Фото: Одеська МВА

