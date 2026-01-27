Нічна атака дронів на Одесу: пошкоджено будинки, церква, дитсадок, 22 постраждалих

У ніч на 27 січня Одеса зазнала масованої атаки ударними безпілотниками. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти соціальної сфери та інфраструктури, є постраждалі серед мирного населення.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Внаслідок нічної атаки РФ в Одесі пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також будівельний майданчик.

Через влучання виникли масштабні пожежі. У центрі Одеси зазнала пошкоджень будівля церкви, також постраждав дитячий садок. Співробітники ДСНС врятували людей із заблокованих приміщень, серед врятованих є дитина. Значну кількість мешканців евакуювали.

Найскладніша ситуація склалася на одній із локацій у Хаджибейському районі, де зруйновано частину житлового будинку. За попередніми даними, під завалами можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно.

Станом на 7 ранку відомо про 22 постраждалих внаслідок нічної атаки. З них 14 дістали поранення легкого ступеня важкості, їм надали допомогу на місці.

Усі екстрені служби працюють на місцях влучань із ночі. Розгорнуто оперативні штаби, постраждалим надають необхідну допомогу.