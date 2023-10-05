Нічна атака дронами: На Кіровоградщині є влучання в об’єкт інфраструктури

Унаслідок нічної атаки дронами рф по території України зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури у Кіровоградській області.
Про це повідомив глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Він повідомив, що вночі над областю збили 9 російських безпілотників, проте є й влучання в об’єкт інфраструктури.
За попередніми даними, цивільна інфраструктура не ушкоджена, минулося без загиблих та травмованих.
У ніч проти 5 жовтня російські війська атакували Україну 29 ударними дронами типу Shahed-136/131. Протиповітряна оборона України знищила 24 дрони.