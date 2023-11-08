Незважаючи на труднощі, Україна планує продовжувати боротьбу, – Зеленський

Україна має план щодо продовження ведення бойових дій проти росіян, незважаючи на труднощі, які виникають під час контрнаступу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Reuters.

За його словами, країна планує продовжувати вести бойові дії проти росіян, попри труднощі під час проведення контрнаступу.

Також президент уточнив, що бойові дії триватимуть попри те, що західні лідери займаються конфліктом на Близькому Сході.

Окремо Зеленський сказав, що українські сили все ще намагатимуться домогтися результату на полі бою цього року, і що він упевнений, що вони досягнуть успіху.

За словами президента, в України є план, є дуже конкретні міста, дуже конкретні напрямки, куди ЗСУ рухаються.

“Я не можу поділитися всіма деталями, але в нас є деякі повільні кроки вперед на півдні, також у нас є кроки на сході”, – сказав він.

Ще президент відзначив деякі непогані кроки біля Херсонської області. Він упевнений, що Україна матиме успіх, хоч це і складно.