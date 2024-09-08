Незаконний перехід кордону обернувся для молодика чотириденним кошмаром

За 50 метрів до кордону з Румунією прикордонникам затримали молодого чоловіка. Він всіляко намагався втекти та сховатися від гелікоптера та дронів прикордонників, адже не знав, що розшукують саме його.

За повідомленням Держприкордонслужби, 21-річний хлопець, надивившись відеоінструктажів про гірські походи, задумав незаконно потрапити до Румунії. Дорогою на нього намагалися напасти дикі звірі. Крім того, він отруївся, ймовірно, водою із потічка.

Про зникнення молодика прикордонникам повідомив його батько. Пошуки із залученням гелікоптера й дронів тривали 11 годин.

Порушника охоронці кордону все ж розшукали, нагодували, дали воду та зігріли біля багаття. Після прибуття у прикордонний підрозділ на нього склали адмінпротокол.