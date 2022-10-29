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Невське на Луганщині звільнене від окупантів

29 Жовтня 2022 17:43
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зсу, окупація

Село Невське Сватівського району Луганської області звільнене від російських окупантів. Воно перебувало в окупації 8 місяців.

Про це повідомляє Міністерства оборони України у Facebook.

“Невське на Луганщині – вільне! Полонені рашисти, велика кількість трофейної техніки, амуніції і зброї… Наші спецпризначенці провели зачистку села від окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі радо зустрічають наших солдатів та скаржаться на окупантів, які займалися мародерством, розбоєм і постійно пиячили.

ЗСУ просуваються на двох напрямках Луганщини: на Сватівському та Кремінському.

28 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що контрнаступ Збройних сил України на Луганщині триває щодня, хоча є і певні труднощі пов’язані з погодою, через які він відбувається не так швидко.


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