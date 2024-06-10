Суспільство

Невідомий кинув гранату в багатоповерхівку у Києві
10 Червня 2024 07:50
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київ
Ілюстративне фото / Getty Images

Чоловік кинув гранату в бік багатоповерхового будинку у Шевченківському районі Києва внаслідок чого жінка отримала поранення.

Про це повідомила київська поліція.

Повідомлення про подію надійшло 9 червня близько 22:00.

За отриманою інформацією, місцевий мешканець, 1977 року народження, кинув в бік фасаду будинку гранату, яка відскочила від будівлі, впала на землю й вибухнула.

“Внаслідок події осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка, їй надана медична допомога, зараз її життю нічого не загрожує”, – йдеться у повідомленні.

Чоловік спершу втік, але поліцейські встановили його місцезнаходження та затримали.


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