Невідомий кинув гранату в багатоповерхівку у Києві

Чоловік кинув гранату в бік багатоповерхового будинку у Шевченківському районі Києва внаслідок чого жінка отримала поранення.
Про це повідомила київська поліція.
Повідомлення про подію надійшло 9 червня близько 22:00.
За отриманою інформацією, місцевий мешканець, 1977 року народження, кинув в бік фасаду будинку гранату, яка відскочила від будівлі, впала на землю й вибухнула.
“Внаслідок події осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка, їй надана медична допомога, зараз її життю нічого не загрожує”, – йдеться у повідомленні.
Чоловік спершу втік, але поліцейські встановили його місцезнаходження та затримали.