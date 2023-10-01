Кримінал

Невідомі напали на блокпост під Харковом

1 Жовтня 2023 16:41
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поліція

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом погроз правоохоронцям, повідомляє поліція Харківській області.

За її даними, 29 вересня близько 15:00 до одного з блокпостів на виїзді з Харкова під’їхали чотири позашляховика. З них вийшли чоловіки у військовій формі, погрожували вогнепальною зброєю всьому зведеному загону, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку.

Вони вимагали припинити перевірки та огляди їх транспортних засобів під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту.

У мережі є відео цього нападу:

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.
Того ж дня за даним фактом слідчі внесли відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.


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Невідомі напали на блокпост під Харковом
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