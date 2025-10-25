Невдалий тиждень Орбана: саміт Трампа і Путіна скасовано, США запровадили санкції проти Росії

Для прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана цей тиждень став справжнім ударом: адміністрація Дональда Трампа відмовилась від планів провести у Будапешті саміт за участі США та Росії, а натомість оголосила про нові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, пише CNN.

Орбан, який намагався позиціонувати Угорщину як міст між Москвою і Вашингтоном, сподівався використати заплановану зустріч, щоб зміцнити свій імідж миротворця та союзника Трампа. Проте тепер він опинився у складному становищі — нові санкції можуть серйозно вдарити по угорській економіці, що майже повністю залежить від російської нафти.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість країн ЄС скоротили імпорт російських енергоносіїв, але Угорщина пішла протилежним шляхом. Частка російської нафти в енергобалансі країни зросла з 61% до 92%. Поставки йдуть через нафтопровід «Дружба», який цього літа неодноразово атакували українські безпілотники.

Реклама

Реклама

Експерти наголошують, що Будапешт міг би зменшити залежність, отримуючи нафту через хорватський трубопровід Adria, але уряд Орбана не демонструє бажання змінювати курс. У нещодавньому інтерв’ю прем’єр заявив, що його команда працює над тим, «як обійти» американські санкції.

Тим часом у самій Угорщині посилюється опозиційний рух під проводом колишнього соратника Орбана Петера Мадяра, а економічна ситуація погіршується напередодні весняних виборів.

Нові санкції Вашингтона, за словами міністра фінансів США Скотта Бессента, покликані «підірвати військову машину Путіна». Президент Трамп, утім, висловив сподівання, що «вони не триватимуть довго» і не виключив проведення саміту згодом.