Політика

Нетаньягу заявив, що погодиться лише на “часткову” угоду про припинення вогню
25 Червня 2024 07:50
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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що погодиться лише на “часткову” угоду про припинення вогню, яка не припинить війну.

Про це пише Associated Press.

Прем’єр Ізраїлю в інтерв’ю 23 червня сказав, що він готовий піти на певну угоду, яка поверне країні частину людей, маючи на увазі приблизно 120 заручників, які все ще утримуються в секторі Гази.

“Але ми зобов’язуємося продовжувати війну після паузи, щоб досягти мети ліквідації ХАМАСу. Я не збираюся відмовлятися від цього”, – зауважив Нетаньягу.

Водночас ХАМАС наполягає на тому, що не звільнить решту заручників, якщо не буде постійного припинення вогню і повного виведення ізраїльських військ з Гази. 


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