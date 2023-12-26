Нетаньяху висунув “передумови для миру” в секторі Гази

У своїй статті, опублікованій у Wall Street Journal, прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху висунув три «передумови для миру». Він наголосив на необхідності «знищення ХАМАСу, демілітаризації Гази та дерадикалізації всього палестинського суспільства»

У статті Нетаньяху не згадав про заручників, яких утримують у Газі, і не вважає повернення їх обов’язковим. Він відзначив підтримку з боку США, Великої Британії, Франції, Німеччини та інших країн у знищенні угруповання.

Прем’єр-міністр також наголосив, що Ізраїль має бути впевненим, що Газу більше не використовуватимуть для нападів на країну. Це передбачає створення тимчасової зони безпеки навколо Гази та інспекційного механізму на кордоні з Єгиптом для забезпечення безпеки Ізраїлю і запобігання контрабанді зброї.

Нетаньяху також критикував Палестинську адміністрацію за фінансування і заохочення тероризму і закликав до змін у палестинській освіті та суспільстві з метою дерадикалізації.

Він згадав успішні приклади дерадикалізації в Німеччині та Японії після Другої світової війни і сподівається на подібний процес у Газі після знищення ХАМАСу і демілітаризації.