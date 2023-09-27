Немає жодних ознак того, що цілі Путіна у війні змінилися, – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що цілі Росії у війні проти України не змінилися.

Як повідомляє Європейська правда, про це він сказав після зустрічі з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею.

“Генеральний секретар привітав стійкий прогрес українського контрнаступу, в якому українські війська прорвали першу лінію оборони Росії і зараз завдають значної шкоди російському Чорноморському флоту”, – повідомили у пресслужбі НАТО за результатами зустрічі.

Однак Столтенберг зауважив, що “ми не бачимо жодних ознак того, що цілі Путіна змінилися”, і підтвердив, що агресивна війна Росії проти України залишається найбільшою загрозою нашій безпеці за останні десятиліття.

З огляду на це він привітав значні внески членів НАТО, які посилюють здатність України відтіснити російські війська, зокрема прибуття перших американських танків Abrams в Україну.