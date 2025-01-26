Політика

Немає ніякого “мирного плану за 100 днів”, – Єрмак 
26 Січня 2025 16:33
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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак / Фото: t.me/ermaka2022
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак / Фото: t.me/ermaka2022

В Офісі президента назвали вкидом повідомлення про нібито “100-денний план Дональда Трампа” для України.

“Жодних “мирних планів” за “100 днів” у медіа НЕ існує в реальності. Під це маскують лише вкиди, які частіше за все легалізовують росіяни”, – написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

26 січня в мережі з’явився нібито “мирний план Трампа” для завершення війни в Україні за 100 днів до 9 травня 2025 року.

Згідно з цим “планом”, передбачені телефонні переговори Трампа з Володимиром Путіним та українською владою. Сама мирна угода за цим “планом” має бути укладена за посередництва США, Китаю, країн Європи та Глобального Півдня.

Відреагував на це і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що “план” був опублікований британським тижневиком The Sunday Times.

“Всі так носяться з планом завершення війни від The Sunday Times так, ніби це щось дотичне до реальності, а не просто публікація в звичайному медіа заради трафіку. Жодного доступу до інформації та розуміння реального стану справ там немає – поверхневий аналіз”, – написав Коваленко.


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