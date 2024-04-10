“Не прийдуть росіяни до Харкова. Я впевнений”- Терехов

Мер Харкова заявив, що окупанти не дійдуть до міста. А чутки про напад на Харків розповсюджує кремлівська пропаганда.
Про це Терехов заявив у репортажі “Української правди” з Харкова.
На запитання УП, чи є у мера Харкова план “Б” – на випадок, якщо росіяни прийдуть до Харкова, мер відповів.
“Та не прийдуть вони до Харкова. Припиніть! Я впевнений у цьому”.
Очільник міста запевнив, що Сили оборони, влада і харків’яни будуть відстоювати його до кінця.
Терехов сказав, що не залишав місто під час першої спроби росіян захопити його, і не збирається виїжджати з нього і в подальшому.