У навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині жорстоко поводились з дітьми: вихованців били та вчиняли над ними дії сексуального характеру

27 вересня до поліції звернулась представниця уповноваженого Верховної ради України з прав дитини із заявою про те, що працівники одного з навчально-реабілітаційних центрів у Львівській області вчиняють насильство щодо малолітніх та неповнолітніх вихованців.

Про це повідомляє “Еспресо.Захід“.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – до семи років позбавлення волі.

Кількох вихованців центру вже переселили в інші заклади, також правоохоронці зробили подання щодо відсторонення від виконання службових обов’язків керівника закладу.

Як згодом повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, на час проведення перевірки керівника закладу відсторонили від роботи. “Львівська обласна державна адміністрація повністю сприяє розслідуванню. Тримаю ситуацію на особистому контролі. Буду інформувати про хід розслідування”, – наголосив очільник області.

В Офісі генерального прокурора також відреагували на ситуацію.

Як раніше повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за “погану поведінку” чи порушення розпорядку дня.

Лубінець зазначив, що отримав відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині.

У закладі перебували діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, та діти з особливими освітніми потребами.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини разом із представниками Національної соціальної сервісної служби України та психологами з благодійного фонду “Голоси дітей” та “СОС Дитячі Містечка” приїхали в установу.

Діти розповіли, що їм систематично говорили: “Ти нікому не потрібен/-а”, “Твої батьки алкаші”, “Ти хворий/-а”, “З тебе нічого доброго не вийде”. А директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу.