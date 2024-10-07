Суспільство

В результаті атаки дронів у Феодосії горить нафтобаза
7 Жовтня 2024 07:30
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дрони, пожежа, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Після атаки дронів у Феодосії горить нафтобаза.

Про це повідомив так званий “радник” голови окупантів Криму Олег Крючков у Telegram, Astra.

“Загоряння на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС”. Представник окупантів традиційно додав, що нібито жертв і постраждалих нема.

Astra повідомляє, що пожежа сталася після нічної атаки безпілотників. Паблік додає, що перед пожежею місцеві жителі чули вибухи.

Нафтобаза, що горить у Феодосії, – АТ “Морський нафтовий термінал” – найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.

Цю нафтобазу вже атакували дрони в березні цього року.


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