В результаті атаки дронів у Феодосії горить нафтобаза

Після атаки дронів у Феодосії горить нафтобаза.

Про це повідомив так званий “радник” голови окупантів Криму Олег Крючков у Telegram, Astra.

“Загоряння на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС”. Представник окупантів традиційно додав, що нібито жертв і постраждалих нема.

Astra повідомляє, що пожежа сталася після нічної атаки безпілотників. Паблік додає, що перед пожежею місцеві жителі чули вибухи.

Нафтобаза, що горить у Феодосії, – АТ “Морський нафтовий термінал” – найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.

Цю нафтобазу вже атакували дрони в березні цього року.