Запуск Кинджала по Україні: уламки ракети упали у 3 районах Києва

У результаті роботи ППО уламки збитого Кинджал впали у трьох районах Києва.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко та КМВА у Telegram.

“У Солом’янському районі уламки виявлено в кількох місцях на відкритий простір. У Шевченківському – поблизу пішохідного переходу. У Голосіївському впали в одному місці – на тротуар, в іншому – уламок пробив дах службового мікроавтобуса. Всі служби прямують на місця”.

Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що близько 08:30 росіяни завдали ракетного удару по Києву – за попередніми даними, ракетами Х-47М2 “Кинджал” з носіїв МіГ-31К.

“У столиці працювала ППО. За попередніми даними усі повітряні цілі були успішно знищені. Внаслідок ракетної атаки в двох районах столиці зафіксовано падіння уламків – в Голосіївському та Солом’янському районах”.