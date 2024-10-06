The Atlantic: Відмова від України

Американська стратегія в Україні повільно знекровлює країну та її народ. Про це пишуть у своїй статті для The Atlantic два відставних американських військових Карл Марлантес і Елліот Акерман.

Під час нещодавньої поїздки в Україну ми пройшли руїнами дитячої лікарні в Києві, що стала мішенню для росіян, оглянули житловий будинок у Харкові, де поверх за поверхом було зруйновано російськими ракетами, та побували на передовій, щоб зустрітися з солдатами, які розповіли про жорстокість російської тактики «живої хвилі». Але найтривожніше, що ми побачили, – це американська стратегія в Україні, яка дає українському народу достатньо військової допомоги, щоб не програти війну, але недостатньо, щоб перемогти в ній. Ця стратегія повільно знекровлює Україну та її народ.

Наш візит відбувся за сприяння With Honor, двопартійного комітету політичних дій, що підтримує ветеранів у Конгресі, і ми здійснили поїздку Україною разом із законодавцями-республіканцями та законодавцями-демократами. Ми обидва – ветерани Корпусу морської піхоти. Наш загальний бойовий досвід налічує 60 років, включно з В’єтнамом, Іраком та Афганістаном. Жахи війни нам не чужі. І все ж по завершенні поїздки ми обидва почувалися глибоко схвильованими.

У Харкові ми зустрілися з групою українських ветеранів бойових дій. До війни Вікторія Гончарук, 24-річна медикиня, жила у США, де вступила до аспірантури Гарварду і працювала в Нью-Йорку в інвестиційному банку. Коли в лютому 2022 року почалася війна, вона залишила це життя позаду і повернулася додому, щоб захищати свою країну. Її підрозділ медиків, що складається виключно з добровольців, не отримує платні. Приблизно половина друзів, з якими вона почала службу, загинули або були поранені. Коли вона перераховувала свої побоювання на майбутнє, вони стосувалися не тільки безпеки її сім’ї та друзів, а й того, як вона виплачуватиме свої американські студентські кредити, беручи участь у війні за виживання своєї країни. Коли один із членів нашої групи зауважив, що майбутнє України полягає в тому, що молоді люди, такі як вона, очолять і відбудують країну, вона зробила паузу і ввічливо нагадала нам, що вони зможуть відновити її, тільки якщо виживуть.

Після цього ми поїхали в сільську місцевість на поле за кілька миль від лінії фронту, де зустрілися з підрозділом безпілотників із 92-ї штурмової бригади. Під камуфляжними сітками, щоб уникнути спостереження з повітря, були припарковані тактичні машини і безліч безпілотників. Командир підрозділу на прізвисько Ахіллес провів для нас презентацію можливостей солдатів. Зокрема, було продемонстровано бойову стрільбу, під час якої один із безпілотників з видом від першої особи знищив ціль. Смертоносні та розвідувальні безпілотники безпрецедентно швидко змінюють вигляд поля бою. Американським військовим ще доведеться з цим рахуватися. Нинішнє сімейство недорогих і високоефективних безпілотників, які використовують українці, виробляють у Китаї. Американських аналогів на ринку не існує, оскільки зусилля кількох американських компаній зайшли в глухий кут.

Ахіллес представив нам складну серію слайдів, на яких були розписані ціни на кожен безпілотник у його арсеналі. Тоді як смертоносні американські безпілотники, як-от Switchblade, коштують приблизно 60-80 тисяч доларів за одиницю, дрони, які використовують українці, є вигідною угодою, більшість із них коштують не більше чотирьох тисяч доларів. Це дешевше, ніж один артилерійський снаряд. Брифінг, проведений «Ахіллесом», був не просто коротким описом можливостей; це був рекламний хід. Якщо ідеологічних аргументів на користь підтримки України було недостатньо, Ахіллес був готовий навести аргументи на користь цифр і потенційної віддачі від інвестицій Америки. Якщо Сполучені Штати хочуть стримати Володимира Путіна і зупинити просування Китаю та Ірану, сказав він, Україна пропонує вигідну угоду. Його презентація закінчилася слайдом, на якому було показано, як приблизно за 100 мільйонів доларів такий підрозділ безпілотників, як його, може працювати в польових умовах цілий рік, завдаючи близько 5000 смертоносних ударів. Норма прибутку: один убитий росіянин на кожні 20 000 доларів.

Ахіллес звернувся із закликом, який, схоже, не поділяють американські політики. Швидкість інновацій на полі бою зробила деякі довгоочікувані західні системи озброєнь практично застарілими до моменту їх поставки. За два тижні до нашої поїздки ще один основний бойовий танк M1A1 Abrams було знищено внаслідок атаки безпілотника-камікадзе. Із 31 танка Abrams, поставленого США в лютому, залишилося тільки 20. Українські солдати на фронті розповіли нам, що на будь-яку інновацію, яку вони розробляють, протягом кількох тижнів приходить відповідь від Росії. Обидві армії впроваджують інновації в темпі, який залишає позаду склеротичну оборонну промисловість США і НАТО.

Прикладом тому може слугувати HIMARS, далекобійна реактивна артилерія, яку США постачають шалено повільно. Рік тому HIMARS була найбільш затребуваною системою на полі бою. Тепер коефіцієнт успішного ураження становить менше ніж 10 відсотків завдяки російським інноваціям у галузі радіоелектронної боротьби. Кожна ракета, випущена HIMARS, коштує приблизно 100 000 доларів. У зв’язку зі швидким зниженням ефективності HIMARS українці розробили безпілотник, який володіє аналогічним впливом, що і ранні HIMARS, і коштує близько 1000 доларів. Однак українці справедливо побоюються, що протягом кількох тижнів росіяни розроблять контрзаходи, які знизять ефективність такого дрона до рівня сучасних HIMARS. Це, в буквальному сенсі, гонка озброєнь.

Президент України Володимир Зеленський витратив багато часу, благаючи своїх союзників надати йому зброю і дозвіл використовувати її на повну силу. Але тепер його адміністрація благає просто поставити зброю, яку вже було обіцяно. Наразі ці затримки є результатом протоколів Міністерства оборони США, які впливають на темпи скорочення американських запасів. Кожна зі служб зобов’язана тримати в резерві певну кількість зброї та боєприпасів на випадок війни, і їм не дозволяється опускатися нижче цих рівнів. Подібні побоювання не позбавлені прецеденту. Під час Другої світової війни, під час німецького вторгнення до Франції 1940 року, Вінстон Черчилль був змушений відхиляти прохання французів про підтримку з боку Королівських ВПС. Черчилль знав, що кожен британський літак знадобиться для майбутньої битви за Британію. Однак Сполученим Штатам зараз не до такої кризи. За іронією долі, ми тримаємо зброю в резерві на випадок кризи, подібної до тієї, що вибухнула в Україні. Ми повинні зробити цю зброю доступною для тих, хто буде використовувати її для нашого спільного захисту.

Війна в Україні ризикує бути програною – не тому, що росіяни перемагають, а тому, що союзники України не дозволяють їй перемогти. Якщо ми заохочуватимемо українців до боротьби, але водночас не дамо їм інструментів, необхідних для перемоги, історія неодмінно дійде висновку, що не тільки росіяни вчинили злочини проти України.