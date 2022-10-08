Не Кримом єдиним: в Іловайську на залізниці стався сильний вибух

Сьогоднішній день виявився не дуже вдалим для російських окупантів. Ланцюги постачання загарбників постраждали не лише в окупованому Криму, а й в Іловайську на Донеччині.

“Вночі Бавовна оселилась на залізничному вузлі в Іловайську. В окупантів гарно пригоріло. Щонайменш, нова проблема з топливом для військової техніки окупантів гарантована. Мабуть, знов хтось невдало кинув недопалок”, – написав Петро Андрющенко.

Місцеві повідомляють про досить потужний вибух та подальшу детонацію боєприпасів вночі. В окупантів тепер велики проблеми з постачанням з обох боків. “Бавовна” сильно понищила російські поїзди та вагони на залізниці. Деякі перетворилися на брухт.