Кримінал

Не хотіла ділитися майном. У Харкові жінка замовила вбивство колишнього
30 Листопада 2024 09:24
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вбивство
Від початку операції до її завершення слідчі документували зустрічі жінки з «вбивцею» під час проведення негласних слідчих розшукових дій, проводили аудіо- та відеоконтроль / Фото Харківська обласна поліція

55-річна харківʼянка не хотіла ділитися майном при розлученні і замовила вбивство колишнього чоловіка. За вбивство пообіцяла кілеру квартиру у Харкові, повідомили в поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, на початку серпня поліція отримала інформацію про підготовку замовного вбивства.

“9 вересня поліцейські провели інсценування вбивства. Повідомлення у месенджері з кодовою фразою «давай познайомимося» від «кілера» означало, що завдання виконано. Того ж дня правоохоронці затримали організаторку злочину”, – йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у готуванні умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів та на замовлення. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.


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