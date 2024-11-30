Не хотіла ділитися майном. У Харкові жінка замовила вбивство колишнього

55-річна харківʼянка не хотіла ділитися майном при розлученні і замовила вбивство колишнього чоловіка. За вбивство пообіцяла кілеру квартиру у Харкові, повідомили в поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, на початку серпня поліція отримала інформацію про підготовку замовного вбивства.

“9 вересня поліцейські провели інсценування вбивства. Повідомлення у месенджері з кодовою фразою «давай познайомимося» від «кілера» означало, що завдання виконано. Того ж дня правоохоронці затримали організаторку злочину”, – йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у готуванні умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів та на замовлення. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.