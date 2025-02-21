Економіка

НБУ випустив пам’ятну монету на честь композитора Шамо – автора музики гімну Києва
21 Лютого 2025 19:54
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Монета на честь композитора Ігоря Шамо / Фото: НБУ
Монета на честь композитора Ігоря Шамо / Фото: НБУ

До сторіччя від дня народження легендарного українського композитора Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету “100 років від дня народження Ігоря Шамо”. Вона продовжує серію “Видатні особистості України”.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Ігор Шамо (1925–1982) – український композитор, заслужений діяч мистецтв УРСР. Автор численних симфонічних, вокальних, хорових та камерних творів. Серед найвідоміших творів пісня “Як тебе не любити, Києве мій”, яка стала офіційним гімном Києва, опера “Ятранські ігри”, музика до кінофільмів, зокрема “Повість про перше кохання” та інші. Загалом митець залишив по собі творчий доробок з понад 300 творів.

“Пісня “Як тебе не любити, Києве мій?” вже понад 60 років незмінно асоціюється з українською столицею. Вона занурює в теплі спогади, які для кожного, хто хоч раз бував у Києві, є особливими” – зазначили в НБУ.

Детальніше про пам’ятну монету на честь композитора Ігоря Шамо

Монета має номінал 2 гривні й виготовлена з нейзильберу.

На аверсі зображено стилізовану композицію мальовничих краєвидів, знакових будівель та пам’ятників міста Києва, обрамлених листям каштанів – символічною візитівкою столиці. Нижче на дзеркальному тлі розміщено нотний стан із записом музичного твору композитора.

На реверсі – стилізований портрет Ігоря Шамо, який розмірковує над створенням нового музичного шедевра. Під портретом розміщено нотний стан, що символізує музичну спадщину композитора. Ліворуч від портрета вертикально зазначено ім’я та прізвище митця та роки його життя (1925–1982). Композицію реверсу завершують зображення та силуети листя каштанів, які підкреслюють нерозривний зв’язок маестро з Києвом.

Тираж – до 50 тисяч штук у сувенірному пакованні.

Пам’ятні монети реалізовуватимуться в інтернет-магазині з 25 лютого 2025 року в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Реалізація банками-дистриб’юторами здійснюватиметься поступово після отримання пам’ятних монет в НБУ. Детальнішу інформацію про початок реалізації та точки продажу можна дізнатися на їхніх офіційних сайтах.


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