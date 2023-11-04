Політика

NBC повідомляє про обговорення Києвом та Заходом можливості переговорів з Росією

4 Листопада 2023 09:41
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переговори

Офіційні представники США та країн Європи почали обговорювати з Україною можливість переговорів із Росією, включаючи поступки, на які Києву доведеться погодитися для припинення війни, повідомив телеканал NBC з посиланням на високопоставлених американських чиновників, знайомих із ситуацією.

“За словами офіційних представників, розмови стосувалися дуже загальних обрисів того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитись, щоб досягти угоди”, – йдеться у повідомленні.

Частина переговорів, які офіційні особи назвали делікатними, відбулася минулого місяця під час зустрічі Контактної групи по Україні.

Джерела зазначили, що переговори “почалися на тлі побоювань офіційних осіб США та Європи з приводу того, що війна зайшла в глухий кут, і сумнівів у здатності продовжувати надавати допомогу Україні”.

Чиновники адміністрації Байдена стурбовані тим, що у “України закінчуються сили, тоді як у Росії запаси, як здається, нескінченні”. Крім того, Україна зіткнулася з проблемами під час набору на військову службу, про що свідчили громадські протести проти деяких вимог президента Зеленського про безстроковий призов, пише NBC.

Чиновники “в приватному порядку заявили, що Україна, ймовірно, має час лише до кінця року до того, як мають розпочатися більш термінові обговорення мирних переговорів”. Вашингтон поділився своїм уявленням про тимчасові рамках з європейськими союзниками, йдеться у повідомленні.


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