NBC News: Трамп готує Путіну урочисту зустріч на Алясці

Президент США Дональд Трамп особисто привітає російського президента Володимира Путіна на базі Елмендорф-Річардсон. Очікується, що перед російським диктатором розстелять червоний килим.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на двох високопоставлених чиновників адміністрації.

Реклама

Реклама

Точні деталі та сценарій зустрічі наразі остаточно не затверджені. Ще один представник адміністрації зазначив, що Трамп не планує телефонувати президенту України Володимиру Зеленському або європейським лідерам перед зустріччю, хоча це може змінитися під час його семигодинного перельоту з Вашингтона до Аляски.

Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, у США відбудеться зустріч Трампа та Путіна. У Білому домі повідомили, що переговори розпочнуться о 22:00 за київським часом. Спершу президенти проведуть бесіду тет-а-тет із перекладачами, потім зустріч продовжиться у розширеному форматі та завершиться робочим сніданком.