Навальний зник з в’язниці

Співробітники виправної колонії №6 у селищі Мелехово Володимирської області Росії, де раніше перебував опозиціонер Олексій Навальний, заявили, що він у них «більше не значиться».

Про це повідомила в соцмережі Х прес-секретарка Навального Кіра Ярмиш.

«Щойно до адвоката вийшли з ВК-6 Мелехово і сказали, що ув’язнений Навальний у них більше не значиться. Куди його перевели, говорити відмовляються», – пише Ярмиш.

Пізніше вона повідомила, що у виправній колонії особливого режиму №7 Володимирської області адвокату сказали, що Навального там також немає.

Сьогодні раніше стало відомо, що Навального не підключили до засідання суду по відеозв’язку. Минулого тижня до нього в колонію відмовлялися пускати адвоката. Таким чином, соратники політика шостий день не знають, що з ним відбувається.