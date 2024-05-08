У Парижі з’явиться вулиця Навального

У Парижі з’явиться вулиця імені Олексія Навального (Lʼavenue Alexeï Navalny). За відповідне рішення одноголосно проголосувала рада 16-го округу міста.
Іменем Навального буде названо проспект Шантме, поруч із яким розташоване посольство РФ. На розі проспекту і бульвару Лан також буде встановлено арт-об’єкт на згадку про Навального.
З ініціативою виступив сенатор Франсіс Спінер, який до 2023 року був мером 16-го округу.
#memoire Le Conseil d’Arrondissement, sur proposition de @fszpiner a voté hier à l’unanimité un vœu visant à donner le nom d’une allée du XVIe à l’avocat russe, défenseur ardent de la lutte anti-corruption et de la liberté : Alexeï Navalny, mort en prison le 16 février dernier. pic.twitter.com/qwNzbpko4Z— Mairie du XVIe (@mairiedu16) May 7, 2024