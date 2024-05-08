У Парижі з’явиться вулиця Навального

У Парижі з’явиться вулиця імені Олексія Навального (Lʼavenue Alexeï Navalny). За відповідне рішення одноголосно проголосувала рада 16-го округу міста.

Іменем Навального буде названо проспект Шантме, поруч із яким розташоване посольство РФ. На розі проспекту і бульвару Лан також буде встановлено арт-об’єкт на згадку про Навального.

З ініціативою виступив сенатор Франсіс Спінер, який до 2023 року був мером 16-го округу.