Суспільство

НАТО розпочав військові навчання: стануть найбільшими за останні 40 років 

24 Січня 2024 19:30
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нато, військові навчання

НАТО 24 січня розпочав навчання Steadfast Defender-24. Вони стануть найбільшими з 1988 року військовими навчаннями Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє “Європейська правда”

Початок Steadfast Defender-24 поклав вихід десантного корабля Військово-морських США Gunston Hall з порту Норфолк, що у штаті Вірджинія, який пізніше вирушить через Атлантичний океан. Це перший тактичний маневр у межах навчань.

До кінця січня до навчань долучиться корабель канадського флоту Charlottetown, який вирушить з порту Галіфакс до Європи.

“Steadfast Defender-24 стане наочною демонстрацією нашої єдності, сили і рішучості захищати один одного, наші цінності і міжнародний порядок, заснований на правилах”, – прокоментував верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

Навчання Steadfast Defender – 24, які планувались кілька років, продемонструють здатність НАТО швидко розгортати сили з Північної Америки та інших частин Альянсу для посилення оборони Європи.

Вони покликані імітувати реакцію Альянсу на напад з боку країни на кшталт РФ і складатимуться із серії невеликих окремих навчань, які відбудуться в низці місць – від Північної Америки до східного флангу НАТО, поблизу російського кордону.

У навчаннях візьмуть участь близько 90 тисяч військовослужбовців, 50 військово-морських кораблів, 80 літаків і понад 1100 бойових машин. Вони стануть найбільшими навчаннями НАТО з 1988 року.


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