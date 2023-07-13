Політика

НАТО пообіцяли Україні військову допомогу у розмірі 1,5 млрд євро

13 Липня 2023 20:27
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нато, Резніков

У рамках саміту Північноатлантичного Альянсу, що проходив цього тижня у Вільнюсі, іноземні партнери пообіцяли надати Україні понад 1,5 мільярда євро військової допомоги, повідомив український міністр оборони Олексій Резніков.

Про це Резніков написав у Twitter.

“Україна отримає понад 1,5 млрд євро військової допомоги від своїх міжнародних партнерів”.

Міністр загадав сім країн, які запропонували пакети військової допомоги. 

Зокрема, Резніков згадав Німеччину з новим пакетом допомоги на суму 700 млн євро, який включає 25 танків Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 системи ППО Patriot, 5 ЗРК Bergepanzer 2, боєприпаси.

Також Резніков перерахував Австралію, Норвегію, Британію, Францію, Нідерланди та Канаду. 


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