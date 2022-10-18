НАТО планує невдовзі поставити Україні системи ППО проти дронів – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найближчими днями НАТО доставить Україні системи протиповітряної оборони від дронів, зокрема з Ірану.

Як повідомило агентство Reuters, Столтенберг, виступаючи на конференції з безпеки в Берліні, заявив, що найближчими днями НАТО доставить Україні системи протиповітряної оборони, щоб допомогти країні захистити себе від дронів, зокрема з Ірану, які РФ використовує для ураження критично важливої інфраструктури.

Столтенберг сказав, що у відповідь на атаки союзники мають збільшити постачання систем протиповітряної оборони.

“Найважливіше, що ми можемо зробити, – це виконати те, що обіцяли союзники, активізуватися та поставити ще більше систем ППО”, – сказав він.

Генсек НАТО заявив, що “найближчими днями НАТО поставить системи протидії дронам для протидії конкретній загрозі дронів, зокрема з Ірану”.