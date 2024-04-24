“НАТО не планує розгортання ядерної зброї в інших країнах”, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО заявив, що НАТО наразі не планує розгортання ядерної зброї в інших країнах.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком 23 квітня.

Столтенберга запитав журналіст, чи ведуться розмови у НАТО про розширення програми спільного використання ядерної зброї Nuclear Sharing. На це генсек дав негативну відповідь.

“Ні, немає жодних планів розширення домовленостей про спільне використання ядерної зброї, жодних планів щодо розгортання ядерної зброї у будь-яких додаткових країнах НАТО”, – наголосив Столтенберг.