Суспільство

НАТО може закрити небо на заході України – BILD

27 Травня 2024 13:32
Ілюстративне фото / Getty Images

Деякі країни НАТО обговорюють можливість закрити небо системами ППО на заході України.

Про це пише BILD з посиланням на джерела.

За даними видання, за розширення допомоги виступають Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва, Франція. При цьому проти – США і Німеччина. 

Остаточних рішень щодо закриття неба над західними областями України наразі немає, але йдуть переговори відразу щодо кількох аспектів. Зокрема:

Обговорюється навчання солдатів ЗСУ інструкторами НАТО на території України. 

“Думки про те, чи варто сотням тисяч українців літати Європою заради навчання або краще послати кілька інструкторів до заходу України, не слід скидати з рахунків. Розумніше та економічніше відправляти інструкторів до України”, – сказав BILD ексочільник оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланґе. 

Нещодавно про це також говорив очільник МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

Згідно з інформацією BILD, низка країн НАТО, серед яких Велика Британія, Канада та Естонія, готові в майбутньому доставляти зброю та боєприпаси не лише до кордонів України, а й далі до лінії фронту. Нині у кількох західних країнах розробляється концепція “передової логістики”.

Крім того, обговорюється захист повітряного простору західних областей України зенітними комплексами НАТО. Ініціатором “розширеної ППО” виступає Польща, але остаточного рішення поки що немає.


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