Наступного тижня в Раду можуть внести законопроєкт про мобілізацію засуджених

Законопроєкт про можливість мобілізації засуджених та ув’язнених може бути внесений до Верховної Ради України наступного тижня, повідомив під час телемарафону міністр юстиції України Денис Малюська.

“Я думаю, що наступного тижня він буде зареєстрований. На найближчих сесійних засіданнях Ради він буде винесений на голосування в першому читанні і в другому так само. Я очікую, що це весна, не пізніше, і думаю, що навіть не кінець весни”, – наголосив він.

Міністр також зазначив, що “є дуже багато (тисячі) ув’язнених і засуджених, готових стати військовослужбовцями і захищати країну”.

За його словами, “на прохання військових із законопроєкту буде виключено мобілізацію тих засуджених, хто порушував військову дисципліну, скоював злочини, пов’язані з виконанням свого військового обов’язку, а також злочини проти державності”.

“Такі категорії напевно під мобілізацію не потраплять. Але останню крапку поставить парламент. Ми їм покажемо узгоджену позицію з Силами оборони і покажемо приблизно статистику готовності… Я не очікую затягування розгляду в парламенті, тому що поки що я не зустрічав жодного політика, депутата або керівника Збройних сил, який був би активно проти”, – сказав Малюська.

При цьому, за його словами, “не всі військові командири готові брати засуджених у свої підрозділи”.

“Ми не будемо нікому нав’язувати таких мобілізованих військовослужбовців. Швидше за все, це будуть окремі загони. Але в будь-якому разі тільки командири, які розуміють, з ким матимуть справу, як із цим працювати, отримають відповідні підрозділи, щоб вони могли захищати Батьківщину”, – сказав міністр.