Наступного тижня Рада планує продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію

Верховна Рада планує наступного тижня проголосувати за продовження термінів дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні, повідомив член фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“Голосування заплановано на наступний тиждень. Це буде вже дев’яте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни (від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року)”, – написав нардеп.

При цьому Железняк припустив, що президент України як ініціатор найближчим часом внесе до Верховної Ради відповідні законопроєкти.

“Скоріш за все це буде продовження з 15 листопада 2023 року до середини лютого 2024. Тобто знову на 90 днів”, – додав парламентарій.