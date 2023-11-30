Наступні вибори будуть проведені лише після завершення війни

Всередині листопада всі політичні сили, представлені в українському парламенті, підписали меморандум про проведення наступних виборів тільки після завершення воєнного стану.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, перший віцеспікер Олександр Корнієнко в коментарі “Українській правді”

Такої домовленості було досягнуто на зустрічі у форматі “Діалогів Жана Моне” задля миру та демократії, яка пройшла 10-12 листопада на Закарпатті.

У висновках, оприлюднених за результатами цієї події, йдеться зокрема про те, що керівництво Верховної Ради, голови та делеговані представники депутатських фракцій і груп ВР 9-го скликання “дійшли згоди, що майбутні вільні та чесні національні вибори (парламентські, президентські) проводяться після завершення війни та завершення дії воєнного стану із часом, достатнім для підготовки проведення виборів (не менше 6 місяців після закінчення воєнного стану)”.

Під документом стоять підписи зокрема Давида Арахамії від фракції “Слуга народу”, Юлії Тимошенко від “Батьківщини”, Ірини Геращенко як співголови фракції “Євросолідарність”, Олександри Устінової від “Голосу” та представників інших депутатських груп.

Зазначено, що вибори мають бути проведені на основі діючого Виборчого кодексу, зі збереженням за основу виборчих систем національних та місцевих виборів, повернувши норми, які забезпечують змагальність кандидатів у межах одного партійного списку (як приклад – скасування обмеження у 2556 від виборчої квоти, необхідних для просування кандидата у виборчому списку).

“Ми переконані, що майбутні загальнонаціональні вибори матимуть величезне значення для демократичних перспектив України і що вони повинні бути проведені з дотриманням міжнародних стандартів.

Однак ми також усвідомлюємо, що внаслідок війни та її наслідків проведення виборів буде пов’язане з унікальними викликами, які потребуватимуть широкого політичного консенсусу для їх успішного вирішення.

Тому в рамках наступного Діалогу Жана Моне ми продовжимо наш обмін думками щодо принципів, що можуть стати наріжними каменями майбутніх виборів в Україні”.

Також вказано, що учасники Діалогу погодились працювати над розробкою спеціального закону, який врегулює особливості проведення перших післявоєнних виборів.

В коментарі “Українській правді” перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко підтвердив, що всі зобов’язання, які взяли на себе політсили, є у меморандумі.

“Діалоги Жана Моне” 10-12 листопада були присвячені широкому колу питань, серед яких було і питання виборів”, – сказав він.

“Про інші подібні зустрічі щодо виборів мені наразі не відомо”, – відповів Корнієнко на запитання, чи поверталися парламентарі до теми виборів після тієї зустрічі.